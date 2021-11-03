У Каневі запрошують на тестові відвідини добудованого "Шевченко HUB"

У центрі можна відвідати унікальну для України імерсивну виставку та подивитись ексклюзивний фільм про Тараса Шевченка.

Шевченківський культурний центр у Каневі (“Шевченко HUB”), який був довгобудом 36 років і завершений цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, відчинив свої двері для тестових відвідин. Потрапити туди може кожен охочий за попередньою реєстрацією.

Про це повідомляє Черкаська ОДА.

“Ми організовуємо тестові відвідини культурного серця Канева. Я неодноразово казав, що для нас важливо не лише добудувати Шевченківський культурний центр, а й наповнити його життям. Тож із вашою допомогою хочемо напрацювати максимально цікаву програму та локації”, – розповів голова обласної адміністрації Олександр Скічко.

Уже зараз гості “Шевченко HUB” зможуть відвідати унікальну для України імерсивну виставку та подивитись ексклюзивний фільм про Тараса Шевченка. У Будинку культури також представлена експозиція вишитих рушників 18-21 століття.

Для візиту необхідна попередня реєстрація, яка доступна за посиланням.

У рамках президентської програми “Велике будівництво” “Шевченко HUB” обладнали за принципами інклюзивності. Культурний центр має концертну залу на 700 місць, виставкові зали та власну школу мистецтв.

Нагадаємо, у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” цього року стартувала “Велика реставрація” - програма з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини.