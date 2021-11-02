Маттео Аззоліні: «Обираючи викладачів, варто звертати увагу не на їхню освіту, а на цінність як професіоналів»

Тим цікавіше, що при університеті існує бізнес-школа SDA Bocconi School of Management, одним із ключових освітніх напрямків якої є арт-менеджмент. У продовженні циклу текстів про культурний менеджмент, Lb.ua ексклюзивно поговорив з Research & Teaching Assistant бізнес-школи SDA Bocconi School of Management Маттео Аззоліні про ключові компетенції культурного менеджера, сценарії побудови кар’єри у арт-сфері, а також про те, як змінюється освіта у цій галузі.

Міланський університет Бокконі (L'Università Luigi Bocconi) добре відомий своєю спеціалізацією на економіці та менеджменті. Недарма саме Бокконі став першим італійським вищим навчальним закладом, що почав випускати спеціалістів із кваліфікацією «економіст».

Фото: linkedin.com/in/matteoazzolini/ Маттео Аззоліні

Одним з освітніх напрямків у вашій бізнес-школі є арт-менеджмент. Розкажіть про цю програму.

Наша бізнес-школа афілійована до університету Бокконі. Якщо університет здебільшого сфокусований на теоретичних знаннях, то ми робимо акцент на практиці, фокусуючись на менеджменті та управлінських практиках. Орієнтуючись на ринок праці, ми намагаємось поєднати теоретичні напрацювання університету із власною практичною експертизою. Саме так з’явилась навчальна програма МАМА (Master in Art Management and Administration).

Зазвичай подібні програми в університетах у випадку бакалаврів займають три роки, у випадку магістрів – два. У нас цю програму викладають протягом одного навчального року. Основна цільова аудиторія – люди, що вже працюють в арт-сфері і прагнуть зробити кар’єрний перехід в бік менеджменту. Це також люди з іншим бекграундом та базовою освітою (до прикладу, юристи чи спеціалісти з комунікацій), що прагнуть заглибитись у мистецьке поле.

Оскільки ми базуємося в Італії, це дозволяє нам під час навчання взаємодіяти з місцевою культурною спадщиною – і я кажу не лише про чудові італійські музеї, але й про місцевих крафтових майстрів та творчих професіоналів. Це дозволяє будувати мости між дуже різними людьми, що хочуть бути дотичними до мистецтва, а також між студентами різних спеціальностей (передовсім арт-менеджменту, менеджменту у сфері моди та дизайну).

Фото: надано Маттео Аззолін Міланський університет Бокконі

Як саме ви будуєте ці зв‘язки?

Ці три напрямки – арт-менеджмент, менеджмент моди та дизайну, – разом складають програму, яку ми називаємо Italian Excellence Platform. Вони мають спільні цілі та сфокусовані на розумінні напрямків, у яких італійцям вдалося досягти справжньої досконалості.

Студентам цих спеціальностей читають спільний освітній курс, що має назву Italian Excellence. Це дозволяє краще зрозуміти перетини між індустріями, які вони обрали. До того ж, це чудовий нетворкінг, що може вилитись у спільні проєкти та цікаві можливості.

Кожна з трьох спеціальностей має своїх індустріальних партнерів. Це музеї, театри, арт-галереї, що допомагають нам у різний спосіб, не конче фінансово. Здебільшого, вони діляться зі студентами знаннями та сприяють створенню професійних можливостей. Виступають гостьовими лекторами, або ж спільно з нами створюють робочі місця для студентів.

В університеті Бокконі також є бакалаврські програми, дотичні до мистецтва?

Відмінність у тому, що у бакалаврських програм трохи молодша цільова аудиторія. Це молодь, що прагне здобувати базову освіту. У нашій бізнес-школі арт-менеджмент вивчають усього рік, бакалаври ж навчаються три роки. Перші два вивчають фундаментальні дисципліни на кшталт економіки та фінансів, третій – дисципліни за обраною спеціальністю, аби зрозуміти, як працює конкретна індустрія.

Фото: smapse.ru Міланський університет Бокконі

Хто обирає курс з арт-менеджменту у вашій бізнес-школі? Які ключові компетенції її випускників?

Важливо те, що випускники можуть поєднувати власний бекграунд (наші студенти вже є практикуючими спеціалістами) з тим, чого навчились у нас. І все це – з глибоким зануренням у культурний контекст. Це може бути митець чи музикант, що спершу здобув базову освіту, а далі прийшов до нас по знання саме у культурному менеджменті. Таким чином наші випускники мають експертизу як в мистецтві, так і в менеджменті – це рідкісне поєднання в культурному секторі.

Ми намагаємося по максимуму залучати студентів до практичної роботи під час навчання. Наприклад, в рамках курсу з CRM (Customer Relationship Management) та маркетингу ми співпрацюємо з національним італійським трастом FAI (Fondo Ambiente Italiano), що охороняє об’єкти історичної та культурної спадщини – такі як замки, палаццо тощо. Наші студенти створили маркетинговий план для одного з сайтів цієї інституції.

Тобто йдеться здебільшого про проєкти з маркетингу та менеджменту у мистецькій сфері?

Саме так. Всі наші освітні програми сфокусовані на менеджменті, оскільки ми – бізнес-школа. Але ми намагаємося по максимуму занурити студентів до обраної індустрії.

Фото: SDA Bocconi School of Management

Звідки до вас приходять вчитися: з мистецької сфери, менеджменту чи інших сфер?

Біля 70% студентів приходить до нас з мистецької сфери. Це і музеї, і перформативні мистецтва (передовсім це танці, музика та опера). Переважна більшість з них вивчала історію мистецтв або суміжні дисципліни: музику, археологію тощо. Також є 15% людей, що вивчали бізнес-дисципліни (фінанси, міжнародний менеджмент, комунікації, маркетинг).

Ще 15% не потрапляють до жодної з цих груп (наприклад, юристи за базовою освітою).

В останні роки спостерігаємо зростання інтересу саме з боку співробітників арт-ринку – мистецьких галерей тощо.

Що, на ваш погляд, впливає на зміну цих трендів?

Можу припустити, що справа у зміні стилю управління мистецькими інституціями. Арт-ринок стає більш структурованим та бізнес-орієнтованим, тож люди бачать там більше можливостей для професійного розвитку. З іншого боку, музеї та інституції в секторі перформативних мистецтв здебільшого належать до публічного сектору (хоч це і залежить від країни). Це призводить до певної жорсткості стандартів та процедур їхньої роботи, зокрема щодо фінансування (оскільки йдеться про публічні кошти). Тож важливість якості управлінських рішень, що ухвалюються в цих інституціях, зростає. Це впливає на попит на знання у галузі арт-менеджменту.

Фото: twitter.com/matteoaz

Ким зазвичай стають ті з ваших випускників, що мають культурний бекграунд: перемикаються на менеджмент, чи лишаються в культурі?

45% наших випускників лишаються у мистецькій сфері, проте починають виконувати більш менеджерські ролі. Оскільки середній вік наших студентів – 26-27 років, то вони перебувають ще на тому кар’єрному етапі, коли не йдеться про топ-управлінські позиції. Дуже часто вони працюють в комунікаціях або маркетингу в музеях та інших арт-інституціях. Наприклад, один з наших випускників працює у Рейксмузеї в Амстердамі, ще один – у Національному оперному театрі Майнгейма у Німеччині.

Ще одне поле, де наші випускники застосовують свої знання – це проєктний менеджмент, оскільки навчаються вони саме на практичних мистецьких проєктах. Іще 10% випускників працюють в медіа. Невеликий відсоток людей після завершення навчання змінює фокус: люди знаходять себе у моді, дизайні, НГО-секторі, арт-консалтингу тощо.

Деякі з наших випускників розпочинають підприємницьку діяльність. Так, одна з випускниць започаткувала стартап, пов’язаний з просуванням преміальних вин. Інша – фірму з PR у культурі.

З яких країн ваші студенти?

Можливо, вас здивує той факт, що 75-80% наших студентів не з Італії. Оскільки наші курси викладаються англійською, то ми відкриті до іноземних студентів. Достатньо великий відсоток з них походять з країн Європи, зокрема Франції, Німеччини Великої Британії та навіть Ісландії. Приїздять і з Латинської Америки (Бразилії, Аргентини, Колумбії, Мексики), а також США, Китаю, Японії та Індії.

Фото: SDA Bocconi School of Management

Після навчання вони здебільшого працюють в Італії чи повертаються до своїх країн?

Десь 50:50. Все дуже індивідуально. Хтось, обираючи навчатись у нас, планує згодом залишитися в Італії. Хтось має інші плани.

Як організоване та структуроване навчання у вашій бізнес-школі?

Головна ідея в тому, що протягом навчального року ми рухаємось від базових знань до більш спеціальних. Перші чотири місяці з річного курсу забирає викладання фундаментальних бізнес-дисциплін. Другу половину навчального року присвячено спеціальним дисциплінам (наприклад, фандрайзингу, маркетингу і CRM, digital media, комунікаціям та арт-фінансам).

Наприкінці навчального року викладаються курси, пов’язані з майбутнім фахом студентів: менеджмент культурної спадщини, перформативних мистецтв, аукціонна справа (тут викладають люди, що раніше працювали в аукціонному дому Christies, які добре знають, як працює арт-ринок).

Фото: facebook/SDA Bocconi School of Management

Після звершення навчання студенти роблять тур італійськими культурними інституціями. Це не просто приємна подорож чудовими музеями та театрами. Ми фокусуємося на зустрічах з очільниками та ключовими співробітниками цих інституцій, аби випускники могли зрозуміти, як все насправді працює.

Останній етап – практика. Ми заохочуємо студентів проходити її протягом трьох місяців, або започатковувати власний стартап та провадити підприємницьку діяльність.

Хто у вас викладає? Де шукаєте викладачів?

Значна частина наших викладачів – професори університету Бокконі, чия спеціалізація так чи інакше пов’язана з культурою. Також маємо невеликий відсоток викладачів з інших навчальних закладів. Та у нас викладають не лише професори та дослідники, а й успішні практики. Це дозволяє нам тримати баланс між академічними дослідженнями та практичними навичками.

Тобто, аби викладати у вас, не обов’язково мати науковий ступінь?

Ні, не обов’язково. Цілком достатньо магістрського диплому. Обираючи викладачів, ми звертаємо увагу перш за все не на рівень їхньої академічної освіти, а на їхню цінність як професіоналів та на досвід.

Фото: facebook/SDA Bocconi School of Management

Чи контролюєте, як і чого саме вони навчають студентів?

Звісно. Викладачі перебувають у постійному обміні думками та досвідом із професором, що очолює програму. Це допомагає триматися основних цілей і завдань.

Також ми збираємо фідбек від студентів: двічі на рік проводимо опитування. Це дозволяє проаналізувати, як працює кожен викладач, вчасно побачити можливу проблему та внести необхідні корективи.

Що робить вас найкращими? Чому студенти обирають вашу бізнес-школу?

Перше – це те, що ми маємо добрі стосунки з культурними інституціями та партнерами, тож наші студенти мають чудовий нетворкінг. Можливість познайомитися з професіоналами в індустрії створює додану вартість навчання у нас. Важливо, що наша мережа контактів включає й культурні інституції з інших країн.

Друге – це експертиза наших викладачів. Більшість з них – не просто експерти у маркетингу чи фінансах, вони знаються саме на арт-маркетингу чи арт-фінансах.

Третє – це те, що ми базуємося в країні, де культура і мистецтво є дуже важливими складовими життя, тож маємо чудовий матеріал для практики.

Фото: facebook/SDA Bocconi School of Management

Чи розглядаєте ви Україну як цікаве поле для розбудови мережі професійних контактів, партнерств тощо?

Україна може похизуватися сильною історичною та культурною спадщиною. Певен, що і для нас, і для українських культурних інституцій (музеїв, галерей тощо) було б корисно розвивати такі контакти. Це могло б вилитися і у нові корисні дослідження і професійні можливості для українських спеціалістів. А нашим студентів могло б бути цікаво познайомитися з українським культурним контекстом.

Текст створено у співпраці із Dofa Fund в рамках аналітичного дослідження поточного стану та перспектив розвитку освіти для менеджерів культури, що реалізується за підтримки УКФ.