Екслідер гурту "Ляпіс Трубецькой" а зараз - соліст "Ляпіс 98" Сергій Міхалок вдарив чоловіка, який вийшов до нього на сцену з гітарою.

Інцидент стався на концерті Міхалка в Полтаві, його зняли на відео відвідувачі заходу.

На відео видно, як на сцену вийшов невідомий чоловік з гітарою. Що було до цього і як він туди потрапив, - не зафіксовано. Міхалок спочатку привітався з чоловіком і запросив його зіграти, а потім почав вимагати показати квиток на концерт.

"Ти як сюди потрапив? Як ти потрапив сюди?! Покажи квиток! На шару? Чи ти прийшов на неулюбленого артиста?" - звернувся він до чоловіка.

Між ними зав'язалася суперечка, яка закінчилася тим, що Міхалок схопив чоловіка та ударив головою в обличчя. Той - упав, а згодом його забрали зі сцени.

У поліції повідомили, що 20-го жовтня, близько 20:30 години, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що під час концерту у палаці дозвілля "Листопад" відбувся конфлікт між артистом та глядачем.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу чоловіка, якого вдарив артист. Однак постраждалий категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування інциденту.

Опрацювавши всю отриману інформацію від очевидців та відео, оприлюднене в соцмережах, слідчий поліції вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 (хуліганство). Тривають слідчі дії.

Оновлено. Пізніше LB.ua надіслали довше відео. Чоловік, який виявився місцевим музикантом, почав вигукувати:" Мало жару даєте!". Після цього Міхалок звернувся до нього і попросив "дотерпіти до кінця концерту". Потім він образився і почав сваритися, мовляв, "сам вийди на сцену і покажи як треба давати жару". Чоловік вийшов на сцену, де між ними продовжилася перепалка, під час якої Міхалок його вдарив.

Зазначимо, що подібне відбувається не вперше - у 2015 році також у Полтаві Міхалок під час виступу гурту Brutto затіяв бійку із одним із відвідувачів. Це теж зняли на відео.

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський присвоїв Міхалку почесне звання "Заслужений артист України".

Міхалок родом із Білорусі. Він активно підтримував Революцію Гідності. У травні 2015 року Державна міграційна служба видала йому тимчасовий дозвіл на постійне проживання в Україні.

Гурт "Ляпіс Трубецкой" оголосив про свій розпад у березні 2014 року, а офіційно припинив своє існування 1 вересня, перед цим давши кілька прощальних концертів. Наприкінці грудня 2014 Міхалок презентував новий гурт Brutto у Києві.

У рідній Білорусі, а також у Росії Міхалок перебуває у "чорному списку" артистів, яким заборонено виступати.