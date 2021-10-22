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Окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Втрат серед військовослужбовців немає.

Окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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