У Кривому Розі спостерігається пилова буря, - Держекоінспекція

У місті Кривий Ріг спостерігається пилова буря, яка може становити загрозу для населення.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція.

Голова ДЕІ Андрій Мальоований зауважив, що 20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

"Таке природне явище, як пилова буря, частішає на території України, адже пов’язане з посиленням змін клімату. Тривала відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території. Так, 21 жовтня УкрГідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. В ДСНС попереджають про жовтий рівень небезпеки", - пояснив Мальований.

Наразі, за його словами, пилова буря посилюється за наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар’єрів.

"Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей», - зауважив Мальований.

В Держекоінспекції рекомендують містянам дотримуватись низки рекомендацій:

мінімізувати пересування містом;

на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;

для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

Нагадаємо, у червні кілька регіонів України затягнула пилова завіса - у повітрі було видно пил та інші частинки, при цьому запаху диму не відчувалося. Метеорологи не виключали, що пилова буря могла прийти із Середньої Азії чи півдня Росії, або це могли бути наслідки різкої спеки.

22 червня у Києві зафіксували перевищення концентрацій пилу в повітрі.

У квітні минулого року пилова буря у столиці призвела до великого ДТП на трасі Київ - Ковель. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні і два легкові. У Києві тоді оголосили штормове попередження.