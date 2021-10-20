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Зеленський нагородив трьох українських військових

Нагороди присвоєні за самовіддані дії і високий професіоналізм, а також зразкове виконання військового обов’язку.

Зеленський нагородив трьох українських військових
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох українських військовослужбовців.

Відповідний указ №543/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Так, полковника Костянтина Туренка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня нагороджено медалями "За військову службу Україні".

Як зазначається у документі, нагороди присвоєні “за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку”.

Нагадаємо, у вересні Міністерство у справах ветеранів презентувало ескіз відзнаки для нагородження – медаль "Воля та Гідність".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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