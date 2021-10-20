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СБУ запобігла потенційним хімічним терактам у ЄС

Вивезти небезпечну речовину планували із Закарпатської області.

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала контрабандне переміщення металевої ртуті із Закарпаття до ЄС. Ця високотоксична речовина може використовуватися для масових хімічних терактів.

Зловмисників вдалося викрити на спробі перевезти три кілограми ртуті, інформує пресцентр СБУ.

"Кур’єром" виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку "послугу" за 5 тис. євро. За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тис. євро.

Зловмисника затримали у пункті пропуску "Малі Селменці". Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у нього приховані ємності із ртуттю.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття проводилися спільно із митною та прикордонною службами під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Раніше в жовтні Служба безпеки України затримали зловмисників, які торгували ртуттю та вогнепальною зброєю. Одним із організаторів "бізнесу" був екскерівник підрозділу ДСНС України на Львівщині. Група зловмисників діяла на території Львівської та Закарпатської областей

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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