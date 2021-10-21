Кабмін затвердив державний стандарт професійної освіти

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 20 жовтня, затвердив новий Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти. Він замінить попередній стандарт від 2002 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

"У цьому документі ми передбачили три ключових правила для створення якісних освітніх стандартів. По-перше, вони мають базуватись на компетентнісному підході, тобто передбачати здобуття учнями тих навичок, які є актуальними та потрібними для конкретної професії. По-друге, кожен освітній стандарт має містити чітко визначені показники ефективності навчання учня, тобто орієнтація на результат, а не процес. По-третє, нам дуже важливо, щоб автори стандартів передбачали умови для всебічного розвитку особистості", - заявив з цього приводу міністр Сергій Шкарлет.

Новий Державний стандарт профосвіти також має оновлену структуру та змінені вимоги до освітнього рівня вступників. Крім того, він визначає коло зацікавлених сторін, які мають погоджувати створені освітні стандарти з конкретних професій.

Нагадаємо, що на початку 2021 року президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти. Вона буде контролювати стан профтехосвіти, готувати пропозиції з покращення профільного законодавства, вивчати тенденції на ринку праці, прогнозувати пріоритетні напрями і шляхи розвитку професійної освіти тощо.

Указом також було запропоновано підвищити стипендії в закладах профтехосвіти (тоді мінімальна академічна стипендія становила всього 490 гривень), передати державні навчальні заклади в комунальну власність.

На початку вересня уряд підвищив стипендії в ПТУ до 1250 гривень.

У 2020 році уряд затвердив новий Державний стандарт базової середньої освіти, а в 2018-му - Державний стандарт початкової освіти.