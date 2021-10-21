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СБУ затримала працівника ДБР за підозрою в провокації підкупу

В Бюро наголосили, що сприятимуть розслідуванню.

СБУ затримала працівника ДБР за підозрою в провокації підкупу
Фото: Державне бюро розслідувань

Сьогодні співробітники Служби безпеки затримали працівника Державного бюро розслідувань за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу (провокація підкупу).

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В Бюро наголосили, що сприятимуть розслідуванню, а затриманого працівника та його керівників буде відсторонено від посад.

"Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників... Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні працівнику ДБР повідомили про підозру через незаконний збут конфіскованої кукурудзи.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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