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Стан здоров’я Саакашвілі погіршився, у нього провали у пам’яті, - адвокат

Адвокат сьогодні відвідав експрезидента у ізоляторі.

Стан здоров’я Саакашвілі погіршився, у нього провали у пам’яті, - адвокат
Фото: interpressnews.ge

Адвокат колишнього президента Грузіі Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що внаслідок голодування у його підзахисного почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Гварамія сьогодні відвідав експрезидента у ізоляторі. За підсумками візиту адвокат заявив, що Саакашвілі має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті. 

"Він (Саакашвілі - ред.) не може згадати імена людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої бесіди з'ясувалося, що він не пам'ятає імена своїх друзів. Я знаю, що це за симптом, напевно, про це повинні сказати лікарі", – сказав Гварамія.

Він звернувся до влади з вимогою негайно госпіталізувати Саакашвілі до цивільної клініки.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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