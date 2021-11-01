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Лавров звинуватив Україну у спробах "втягнути Росію в силові дії"

Російський міністр розкритикував застосування Bayraktar на Донбасі.

Лавров звинуватив Україну у спробах "втягнути Росію в силові дії"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну у спробах "втягнути Росію в силові дії" на Донбасі.

Про це він сказав у інтерв'ю "Росії 24".

"Так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від [окупаційної влади] та втягнути Росію у якісь силові дії", - цитує Лаврова ТАСС.

Російський міністр звинуватив Україну у використанні беспілотника Bayraktar всупереч Мінським домовленостям, а також поскаржився на те, що українським військовим дозволили відкривати вогонь у відповідь по російських окупантах на Донбасі без узгодження із вищим керівництвом.

Він відкинув звинувачення українського міністра Дмитра Кулеби, який уже кілька разів заявляв про те, що Росія уникає зустрічі у "нормандському" форматі. За словами Лаврова, Росії не потрібна зустріч заради зустрічі.

"Зараз нас намагаються "зазвати" і посилаються на те, що президент Росії Володимир Путін обіцяв організувати "нормандський формат" хоча б на рівні міністрів. Ми не уникаємо зустрічей. Але президент Росії Володимир Путін, обіцяючи, що він доручить попрацювати над цим процесом, сказав, що нам спочатку треба виконати те, про що домовилися у грудні 2019 року у Парижі. Все, що там було обумовлено, мала робити київська влада. Вона пальцем не поворухнула щодо "формули Штайнмайєра", щодо визначення особливого статусу Донбасу, щодо закріплення цього статусу на постійній основі у законодавстві України та щодо питань безпеки", - заявив Лавров.

Нагадаємо, що напередодні Washington Post повідомила про те, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, але цього разу це не можна пояснити навчаннями.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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