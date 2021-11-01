Зеленський вперше після обрання преидентом очолив антирейтинг українських політиків, - опитування

Серед кандидатів, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Зеленського, Порошенка та Медведчука.

31,9% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у президенти України.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних.

При цбьому, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (18,7% усіх опитаних). За Порошенка проголосували б 12,7% опитаних, за Бойка — 6,2% респондентів. За Дмитра Разумкова проголосували - 5,5%, а за Тимошенко — 5,0% опитаних.

4,1% респондентів висловили намір проголосувати за Володимира Гройсмана, 3,2% — за Ігоря Смешка, 3,1% — за Євгена Мураєва, 2,0% — за Ляшка, 1,7% — за Медведчука, 1,4% — за Тягнибока, 0,3% — за Кіру Рудик.

Якби другий тур виборів президента проводився зараз, і до нього знову потрапили б Зеленський та Порошенко,

то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% - за Порошенка.

Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник Зеленського становив би 55,6%, а Порошенка - 44,4%.

Відносна більшість опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Трохи рідше (36,2%) респонденти відповідають, що нинішня влада гірша, ніж попередня. Кожен п’ятий з опитаних (20,1%) вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше опитування Центру Разумкова показало, що Зеленський виграв би президентські вибори, якби вони проводилися найближчим часом. Його підтримка за останні два з половиною місяці дещо скоротилася, але відрив від найближчих суперників - Порошенка та Бойка - не змінився.

Влітку опитування Центру Разумкова давало Зеленському 28,8%, Порошенку – 15,9%, а Бойку – 14,6%.