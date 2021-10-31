Від завтра максимальна швидкість руху дорогами Києва – 50 км/год

У столиці демонтують 90 дорожніх знаків про обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху дорогами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Так, у ніч на 1 листопада у столиці демонтують 90 дорожніх знаків про обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину.

Змін зазнає сім ділянок автодоріг столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Чиновник додав, що зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року, а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год.

На окремих ділянках доріг при узгодженні з Національною поліцією дозволена швидкість може бути збільшена.

З понеділка, 1 листопада в Україні набудуть чинності зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають нові знаки та розмітку.

У правила дорожнього руху з'явиться низка нових знаків (місце для зарядки електромобілів, діагональний пішохідний перехід, острівець безпеки, платна дорога тощо) та нова розмітка для позначення для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Крім того, до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.