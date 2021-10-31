На Хмельниччині у ДТП постраждали 5 осіб

У Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині рятувальники ліквідували наслідки автотрощі, у якій травмувалось п’ятеро людей.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Аварія сталася вночі 31 жовтня на автодорозі “Житомир-Чернівці” поблизу села Абрикосівка за участі двох легковиків “SKODA FABIA” та “Volkswagen Passat В5”.
Негайно до місця події прибули рятувальники, медики та правоохоронці.
Бійці ДСНС деблокували потерпілого з автомобіля “Volkswagen” та надали домедичну допомогу ще трьом постраждалим.
Далі бійці відімкнули акумуляторні батареї автомобіля від живлення для запобігання загорянню автівок та змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.
Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Харкові двічі за два дні сталася смертельна ДТП за участю Infiniti.