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На Хмельниччині у ДТП постраждали 5 осіб

Аварія сталася за участі двох іномарок.

У Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині рятувальники ліквідували наслідки автотрощі, у якій травмувалось п’ятеро людей.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Аварія сталася вночі 31 жовтня на автодорозі “Житомир-Чернівці” поблизу села Абрикосівка за участі двох легковиків “SKODA FABIA” та “Volkswagen Passat В5”.

Негайно до місця події прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Бійці ДСНС деблокували потерпілого з автомобіля “Volkswagen” та надали домедичну допомогу ще трьом постраждалим.

Далі бійці відімкнули акумуляторні батареї автомобіля від живлення для запобігання загорянню автівок та змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові двічі за два дні сталася смертельна ДТП за участю Infiniti.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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