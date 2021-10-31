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Поліція зареєструвала 32 повідомлення про порушення на виборах мера Харкова

За усіма зверненнями проводиться перевірка.

Поліція зареєструвала 32 повідомлення про порушення на виборах мера Харкова
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Поліція Харківщини станом на 15:00 зареєструвала 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства під час голосування на виборах міського голови Харкова.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За усіма зверненнями проводиться ретельна перевірка.

Зокрема, об 11:43 під час моніторингу мережі Інтернет виявлено інформацію, що на виборчій дільниці у Немишлянському районі  у кабінці для голосування знаходилось дві людини. Встановлено, що до кабінки зайшла жінка з дитиною.

Ще одне повідомлення стосувалось жінки, яка намагалась отримати виборчий бюлетень по пенсійному посвідченню, але працівники "Опора" їй завадили.

Інформації про події внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За даними фактами триває перевірка. Всі обставини встановлюються.

Раніше також повідомлялося, що на дільниці приходили виборці, яких включили до списку для голосування на дому. Також були зафіксувані порушення на спецдільниці, прихована агітація, фотографування бюлетеня та голосування вдвох в одній кабінці.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові стартували вибори нового міського голови. Якщо жоден кандидат не набере більше 50%, будуть проводити другий тур.

Серед кандидатів – ексмер Михайло Добкін, в.о. міського голови Ігор Терехов, Олександр Скорик від "Євросолідарності", лідер харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва (як самовисуванка).

У місті працюють усі 605 дільниць, одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням.

Докладніше про кандидатів та людей, з якими вони пов'язані, читайте в матеріалі "Вибори в Харкові. Терехов VS Добкін і розпорошена опозиція" на LB.ua.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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