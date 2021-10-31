Фото: facebook.com/denys.beztuzhev

Сьогодні, 31 жовтня на 104-му році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни і учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав ветеран АТО Денис Безтужев.

“Сьогодні вранці... Іван Аникійович Залужний. Пішла ціла епоха. Складне та насичене життя справжньої та гідної людини довжиною у 103 роки... Вічна та світла пам'ять, шана, повага та вдячність”, – написав він.

Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років.

Фото: facebook.com/denys.beztuzhev

Єдиний онук Залужного, 23-річний Іван загинув у серпні 2014 року у війні на сході України. Він був бійцем військової частини № 3033 Національної гвардії України.

У червні 2018 року Залужного нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

8 травня 2019 року його відвідував президент України Володимир Зеленський.

Місце та час прощання з ветераном наразі невідомі.