В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
Поліція замовила фейкові ковідні документи на ім'я Савіка Шустера
Поліція замовила фейкові ковідні документи на ім'я Савіка Шустера
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)
Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус
Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус
Савік Шустер захворів на коронавірус
Савік Шустер захворів на коронавірус
Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя
Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя
ГоловнаСуспільствоЖиття

На 104-му році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний

Єдиний онук Залужного загинув на Донбасі.

Фото: facebook.com/denys.beztuzhev

Сьогодні, 31 жовтня на 104-му році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни і учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав ветеран АТО Денис Безтужев.

“Сьогодні вранці... Іван Аникійович Залужний. Пішла ціла епоха. Складне та насичене життя справжньої та гідної людини довжиною у 103 роки... Вічна та світла пам'ять, шана, повага та вдячність”, – написав він.

Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років.

Фото: facebook.com/denys.beztuzhev

Єдиний онук Залужного, 23-річний Іван загинув у серпні 2014 року у війні на сході України. Він був бійцем військової частини № 3033 Національної гвардії України.

У червні 2018 року Залужного нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

8 травня 2019 року його відвідував президент України Володимир Зеленський.

Місце та час прощання з ветераном наразі невідомі.

Фото: Офіс президента

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також