​Новий мер Нью-Йорка планує отримати три перші зарплатні в біткоїнах

Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що планує отримати три перші заробітні плати в біткоїнах, а в перспективі хоче зробити місто центром криптовалюти.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"У Нью-Йорку ми завжди прагнемо більшого, тому я планую отримати свої перші три зарплати в біткоїнах, коли почну працювати мером. Нью-Йорк стане центром криптовалют та інших інноваційних індустрій! Просто зачекайте!" – написав Адамс.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

Адамс написав свій пост у відповідь на повідомлення мера Майамі Френсіса Суареса, який заявив, що він хотів би отримати першу зарплату в біткоїнах.

Станом на четвер біткоїн коштував $61,260.

Нагадаємо, кандидат від Демократичної партії США Ерік Адамс переміг на виборах мера Нью-Йорка. Після того, як його приведуть до присяги 1 січня, Адамс стане другим чорношкірим мером найбільшого міста Сполучених Штатів після Девіда Дінкінса, який керував містом у 1990-1993 роках.

61-річний Адамс зараз є президентом одного з районів Нью-Йорка - Брукліна. Він також був сенатором штату Нью-Йорк у 2007-2013 роках, а до того більше 20 років служив у поліції.

Зараз мером Нью-Йорка є демократ Білл де Блазіо. Він очолює місто з 2014 року. У 2019 році де Блазіо хотів брати участь у виборах президента США як кандидат від Демократичної партії, але його рейтинг виявився занадто низьким, щоб він серйозно міг претендувати на перемогу в праймериз.