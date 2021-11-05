У ВООЗ назвали Європу епіцентром пандемії ковіду через нерівномірність рівня вакцинації

Кількість госпіталізацій у регіоні за тиждень зросла більше ніж удвічі.

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге заявив, що континент є епіцентром пандемії COVID-19, на нього припадає 59% усіх випадків захворювання у світі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час віртуального брифінгу у Копенгагені Клюге сказав, що нинішній темп поширення вірусу в 53 європейських країнах "викликає серйозне занепокоєння". Він сказав, що нові випадки наближаються до рекордного рівня, при цьому сплеск спричиняє штам "Дельта".

Клюге зазначив, що кількість госпіталізацій у регіоні за тиждень зросла більше ніж удвічі. Тенденцію до зростання рівня інфікування відзначають в усіх вікових групах, але найбільше занепокоєння викликає швидке зростання захворюваності серед літнього населення. 75% смертей припадають на осіб у віці 65 років і старше.

Клюге додав що один із прогнозів вказує що за нинішніх темпів Європа може побачити ще півмільйона смертей від COVID-19 до першого лютого. Він також назвав причиною сплеску нерівномірність рівня вакцинації і послаблення заходів громадського здоров’я та соціальних заходів у регіоні.

Хоча загалом було розповсюджено мільярд доз вакцини, в Європі лише 47% населення повністю вакциновані. У восьми країнах щонайменше 70% людей були повністю щеплені. Клюге закликав країни з низьким рівнем вакцинації збільшити охоплення, особливо серед пріоритетних груп, таких як люди похилого віку. Він закликав країни з високим рівнем вакцинації та достатнім запасом вакцин поділитися ними з країнами, яким поталанило менше.

У ВООЗ нагадали, що вакцини найефективніші, якщо використовуються разом з іншими профілактичними заходами, такими як соціальне дистанціювання та носіння маски.

Нагадаємо, коронавірус почав поширюватись у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

Наприкінці вересня ВООЗ заявила про намір відновити розслідування походження коронавірусу.