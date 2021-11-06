Папа Франциск вперше призначив черницю генеральним секретарем губернаторства Ватикану

Цю посаду можна порівняти з посадою заступника губернатора штату або заступника мера міста.

Папа Римський Франциск призначив італійську черницю Рафаеллу Петріні новим генеральним секретарем губернаторства Ватикан. Це друга за значущістю посада в управлінському органі Ватикану і вперше її обіймає жінка.

Про це повідомляє Vatican News.

Рафаелла Петріні входить до жіночої римсько-католицької релігійної громади Сестер-Євхаристок.

З 2005 року вона служила в Конгрегації євангелізації народів ㅡ одній з дев’яти конгрегацій Римської курії, що займається питаннями євангелізації та місіонерства. Петріні отримала ступінь з політичних наук у Вільному міжнародний університеті соціальних досліджень Гвідо Карлі (LUISS) та докторський ступінь в Папському університеті св. Томи Аквінського, де вона зараз працює.

Також сьогодні Папа Франциск призначив заступником генерального секретаря губернаторства італійського юриста Джузеппе Пульзі-Алібранді, а кардинала Мауро Гамбетті - членом Папської комісії держави Ватикан.

Як повідомляє Reuters, посаду Петріні можна порівняти з посадою заступника губернатора штату або заступника мера міста.

Губернаторство займається повсякденною роботою Ватикану: контролює департаменти охорони, пожежників, служба охорони здоров’я, музеїв, технічного обслуговування та офісного персоналу. Усього воно контролює понад 2000 співробітників.

Нагадаємо, на початку року Папа Римський Франциск видав указ під назвою “Spiritus Domini” ("Дух Господній"), яким узаконив ширші права жінок у Католицькій церкві.