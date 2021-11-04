Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?

Невзаимозаменяемые токены стали главным трендом криптоиндустрии в 2021 году. Только представьте: по информации Reuters в III квартале этого года объем продаж NFT достиг $10.7 млрд, тогда как за первое полугодие 2021 составил $2.5 млрд. Для сравнения - за весь прошлый год продажи не достигли и $14 млн.

Фото: EPA/UPG

Баснословная стоимость предметов криптоискусства и ажиотаж вокруг этого явления вывели NFT за рамки индустрии - невзаимозаменяемые токены начали использоваться повсеместно.

С начала 2021 года эта тема занимает первые места в разнообразных рейтингах. Оно и не удивительно: как иначе может реагировать публика, когда узнает, что 12-летний мальчик заработал 400 000 долларов на коллекции пиксельных картинок с китами? Именитые аукционы продают NFT-арт объекты, а геймеры по всему миру зарабатывают крипту на NFT-играх.

На первый взгляд все выглядит масштабно и многообещающе. Но будет таким же радужным будущее NFT или же интерес публики угаснет так же стремительно, как и появился?! На эту тему мы и порассуждаем в данной статье.

Что такое NFT и откуда столько шума?

NFT (англ. non-fungible token) невзаимозаменяемый токен - это токен, который используется для создания единственного цифрового слепка уникального объекта. Это может быть картина, футбольная карточка, песня или другое произведение искусства. Можно сказать, что NFT - своего рода цифровой сертификат уникального объекта.

Первые попытки их создания начались еще в 2013 году, но только в 2017 году NFT начали “выходить в свет”. Например, в том же году американская студия Larva Labs выпустила CryptoPunks - проект по торговле уникальными мультяшными персонажами.

По мере развития индустрии и возрастания интереса к токенам, NFT начали использовать для перенесения в цифровую форму уникальных виртуальных творений. Таким образом, NFT дали возможность зафиксировать уникальное право на владение предметом цифрового искусства так же, как в реальной жизни мы защищаем свое право собственности на материальное имущество путем внесения записи в государственные реестры.

Кроме того, покупка NFT упрощает процесс коллекционирования произведений искусства. Для того, чтобы приобрести, например, эксклюзивную картину, коллекционеру нужно приехать на аукцион, выбрать лот и после оплаты заняться его транспортировкой. В случае покупки цифровых объектов, такой необходимости нет. Он получает право обладать уникальным предметом искусства всего в несколько кликов.

Популярность рынка NFT объясняется еще и тем, что его игроками становятся известные предприниматели, звезды, мировые бренды, блогеры. Их роль и влияние на общество существенно увеличивает интерес к токенам. Многих коллекционеров также привлекает возможность поддержать своим вкладом действительно талантливых деятелей искусства.

Кроме того, пользователи все еще помнят становление криптовалют и считают, что покупка NFT сегодня может стать хорошей инвестицией в будущее. Все это формирует ажиотаж вокруг невзаимозаменяемых токенов, еще больше разжигая интерес публики.

Сферы применения NFT

Не стоит забывать, что NFT - это не только симпатичные котики в игре, на данный момент NFT применяют в реальной жизни, например при организации ивентов.

Так, 25-26 сентября в Виннице прошла третья международная конференция “Деньги Будущего”, которая объединила людей, заряженных энтузиазмом и общей целью стать участниками глобальных трансформационных процессов мировой экономики.

Конференция собрала самых профессиональных блокчейн-разработчиков, инвесторов, юристов, финансистов, маркетологов и криптоэнтузиастов. На ивенте эксперты обсуждали крушение устаревшей финансовой системы и внедрение инноваций в сфере финансовых технологий.

“Изюминкой” ивента стало то, что входные билеты были выпущены в виде NFT! Около 400 гостей мероприятия получили NFT-билеты на свой криптокошелек Trustee, который внедрил технологию хранения, получения и передачи NFT прямо через приложение.

Кроме входных билетов на мероприятия, невзаимозаменяемые токены применяются и в сфере недвижимости. В июне 2021 года в Киеве была осуществлена продажа квартиры с использованием NFT. Это та самая квартира, которая была приобретена в 2017 году Майклом Аррингтоном - основателем интернет-издания TechCrunch и хедж-фонда Arrington XRP через смарт-контракт на блокчейне.

В публичных источниках отсутствует информация о деталях юридического оформления сделок. Учитывая, что такой способ оформления сделок не предусмотрен в законодательстве, можно предположить, что кроме аукциона по продаже NFT были подписаны и “традиционные” сделки. Но, несмотря на это, проведение таких аукционов - важный шаг для массового внедрения технологии.

Кстати, это не первая продажа недвижимости через ее токенизацию. Ранее, в этом же году, инвестор Иван Мальпика разместил на площадке Mintable токен, привязанный к 50-процентной доле в жилом доме в США. Покупатель токена стал владельцем половины дома. Сейчас этот дом сдается в аренду и его владельцы делят прибыль с арендной платы пополам. Фактически, покупатель токена монетизировал свое владение NFT.

Можно предположить, что активное воплощение в жизнь идеи владения реальными объектами посредством NFT привлечет еще больше внимания к технологии. Более того, получение права собственности на материальный объект путем его токенизации куда проще, чем оформление того же права “в реальном мире”.

Например, на данный момент для получения права собственности на квартиру, покупателю и продавцу необходимо собрать пакет документов, обратиться к нотариусу, составить договор, получить выписку из реестра с внесенными данными. В случае же покупки NFT - достаточно провести криптовалютную транзакцию, которая будет зафиксирована в блокчейне, и получить свой токен.

То есть, использование NFT лежит далеко за пределами цифрового искусства и может значительно распространиться и упростить сделки купли-продажи в случае надлежащего правового регулирования.

А что в правовом поле?

Мы живем в мире, где каждое государство имеет свою правовую систему и четкие процедуры фиксации права собственности, которые формировались столетиями. Как же урегулирован вопрос права собственности на NFT с правовой точки зрения? Ответ простой: никак. Сегодня ни процесс создания, ни купли-продажи токенов законодательно не урегулирован.

Исходя из сути и предназначения токенов, NFT можно условно рассматривать как “правоустанавливающий документ” на тот или иной объект. Но тут возникает некая коллизия.

Право собственности включает правомочность собственника/владельца владеть, пользоваться и распоряжаться материальными объектами и исключает возможность реализации прав на этот объект со стороны других лиц. Грубо говоря, право собственности - это монополия на вещь.

Технология NFT отлично справляется с задачей подтверждения права собственности.

Токены выпускаются на блокчейне, а это значит, что вся информация о выпуске невзаимозаменяемого токена хранится децентрализованно, в системах распределенных реестров, она общедоступна и не может быть изменена. В блокчейне содержится вся информация об определенном невзаимозаменяемом токене и “связанном” с ним объектом реального или виртуального мира (время выпуска токена, адрес в блокчейне, изображения, описания и любая другая информация, которую считает нужным сообщить лицо, выпускающее токен).

При этом, каждый такой токен контролируется определенным адресом в блокчейне и может перемещаться между адресами только владельцем адреса или уполномоченным им лицом.

Поскольку такие токены уникальные, невзаимозаменяемые и существуют в единственном экземпляре, информация о каждом из них общедоступна, хранится в блокчейне и ее невозможно подделать, технология NFT обладает огромным потенциалом для целей подтверждения права собственности на любой объект реального или виртуального мира.

Но в то же время, несмотря на то, что вы фиксируете право собственности на оригинал вещи, все равно любой пользователь может скачивать или распространить копии этого объекта в интернете. Хотя их адрес в блокчейне будет другим, произведение можно растиражировать и сделать общедоступным.

То есть, владение цифровым объектом фактически есть, но контролировать распространение его копий - невозможно. Поскольку в онлайн-пространстве грань между копией и оригиналом стирается, сама ценность растиражированного произведения может нивелироваться.

Вызывает вопросы и защита авторских прав. При создании реального объекта, например, музыкального произведения, автору принадлежит право интеллектуальной собственности на него. Он может перепродать его другим пользователям или распоряжаться произведением на свое усмотрение.

Но вместе с тем, у такого автора нет возможности помешать другим лицам создавать и перепродавать NFT, “прикрепленный” к его творению.

Кроме того, нет понимания, в какой юрисдикции действует тот или иной договор купли-продажи NFT и в какой суд обратиться в случае возникновения споров для защиты своих прав.

Таким образом, вопросы правового регулирования NFT должны быть решены комплексно, чтобы, с одной стороны, не остановить процесс развития этой отрасли, а с другой - выстроить защиту прав каждого человека на объекты своей собственности.

Перспективы NFT

На сегодняшний день технология NFT обладает огромным потенциалом и имеет хорошие перспективы. С одной стороны, преимущества технологии, нынешняя популярность невзаимозаменяемых токенов и темпы роста индустрии свидетельствуют о высоком интересе со стороны пользователей. Ежедневно растет потребление людьми цифрового контента, что может обеспечить NFT-искусству шансы на развитие в будущем. Кроме того, те удобства, которые предлагает сфера NFT в вопросе владения материальными объектами, также служат поводом для детального изучения и развития токенизации.

С другой стороны, на данный момент в индустрии есть ряд вопросов: отсутствует правовое регулирование, непонятна структура рынка и конкретные способы реализации технологии. Все это не дает возможности точно утверждать о направлении дальнейшего развития NFT.

Не следует отметать вероятность, что быстро выросшая популярность NFT может угаснуть так же стремительно, как и возникла, а рынок NFT - разочаровать пользователей.

Что ж, только время покажет будет ли технология массово распространяться и генерировать инновационные направления и способы применения. Но в любом случае, такие токены стали хорошим толчком для популяризации своих творений многими деятелями искусства, интересным экспериментом для пользователей и импульсом для развития всей криптоиндустрии.