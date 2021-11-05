Закон про столицю можуть розглянути на позачерговому засіданні, – Корнієнко

Законопроєкт 4298 про місцеві державні адміністрації також можуть розглядати за спецпроцедурою. За це вже зібрані підписи, повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко журналістам.

Закон про столицю багато в чому базується на цьому законопроєкті, тож спочатку чинності має набути чинності закон №4298.

"Далі одразу можна голосувати закон про столицю. Ми оптимістично думаємо, що це може бути і цей рік. Чому ми так думаємо – тому що розгляд законопроєктів по спецпроцедурі він має визначений час. Цей час визначається тією кількістю пропозицій, які подали фракції. Кожна фракція подала по 5 правок, тому це півтори-дві години максимум. Тому в принципі, теоретично, під такі закони можна скликати позачергове, яке буде тривати дві-три години", – зазначив він.

Перший віцеспікер зауважив, що на позачергових можливо розглянути і вищезгаданий законопроєкт про місцеві державні адміністрації, і "рентний" 5600.

"Треба дійсно буде попрацювати, у нас фактично чотири пленарки до кінця року, треба, щоб вони ефективно пройшли. І, можливо, ми будемо використовувати механізми позачергових засідань", – додав він.

Нагадаємо, в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА, ухвалили ще в 2019 році. Восени 2021 в Раді повернулися до цого документу – профільний комітет рекомендував ухвалити його в другому читанні.

Член профільного Комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Віталій Безгін підтвердив інформацію джерел LB.ua про збір підписів за розгляд законопроєкту про Київ за спеціальною процедурою.

У листопаді член профільного Комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Віталій Безгін підтвердив інформацію джерел LB.ua про збір підписів за розгляд законопроєкту про Київ за спеціальною процедурою. Очікується, що його розглянуть вже в листопаді-грудні.