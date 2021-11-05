На будівництві Подільського мосту в Києві збиралися розкрасти 3 млрд гривень

Служба безпеки України повідомила про припинення незаконної діяльності групи осіб, які привласнювали виділені на будівництво Подільського мосту в Києві кошти.

За попередніми даними, зловмисники збиралися вкрасти з бюджету 3 млрд гривень, повідомили в пресслужбі СБУ.

До оборудки були залучені особи, які виготовляли підроблену бухгалтерську документацію, вели так звану тіньову бухгалтерію, створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.

У підпільному офісі зловмисників виявили 37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів підрядника з будівництва мосту, підроблену бухгалтерську документацію, компʼютерну техніку.

У прокуратурі Києва додали, що договір на виконання проєктних і вишукувальних робі Подільського мосту було укладено між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд»".

Згодом "Укрбуд" залучив субпідрядника – ТОВ "Міжнародний проєктний інститут", який фактично здійснював розробку проєктної документації.

"Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд гривень бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проєктної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ «Міжнародний проектний інститут» проєктну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП «Укрдержбудекспертиза»", – зазначили на сторінці прокуратури в Facebook.

У СБУ повідомили також, що відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В справі готуються оголосити підозри, встановлюються всі причетні до оборудки.

Нагадаємо, що сьогодні до офіційного повідомлення про обшуки мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту. Таким чином Кличко публічно визнав, що до кінця року міст не відкриють для автомобільного руху з Подолу на Троєщину.

Кличко сказав, що перевірив без попередження хід будівництва, а там "мало, що відбувається".