Зеленський заявив, що для деяких олігархів може початися "чорна сторінка історії"

Така доля чекає тих, хто не захоче працювати "в білу".

Президент Володимир Зеленський стверджує, що підписаний ним закон про олігархів докорінно змінює відношення між державою та великим бізнесом. Спроби олігархів "грати за старими правилами" розпочне для них "чорну сторінку історії".

Про це він повідомив у Facebook, коментуючи підписання закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

“У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює”, - написав Зеленський.

Президент впевнений, що підписаний ним документ докорінно змінить ситуацію.

“Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії”, - додав голова держави.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.