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Зеленський вивів Резнікова зі складу української делегації у ТКГ

Українську делегацію тимчасово очолить народний депутат Андрій Костін.

Зеленський вивів Резнікова зі складу української делегації у ТКГ
Олексій Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації у ТКГ Олексія Резнікова. Обов’язки першого заступника голови делегації тимчасово виконуватиме народний депутат Андрій Костін.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Андрій Костін - член української делегації у ТКГ, представник у підгрупі з політичних питань. Він тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника голови делегації замість Олексія Резнікова, який раніше був призначений міністром оборони України.

Андрій Костін працював адвокатом з 1995 року, згодом очолив адвокатську компанію в Одесі, був заступником голови Ради адвокатів Одеської області. У 2019 році увійшов у виборчий список партії Володимира Зеленського "Слуга народу".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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