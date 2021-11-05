Зеленський вивів Резнікова зі складу української делегації у ТКГ

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації у ТКГ Олексія Резнікова. Обов’язки першого заступника голови делегації тимчасово виконуватиме народний депутат Андрій Костін.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Андрій Костін - член української делегації у ТКГ, представник у підгрупі з політичних питань. Він тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника голови делегації замість Олексія Резнікова, який раніше був призначений міністром оборони України.

Андрій Костін працював адвокатом з 1995 року, згодом очолив адвокатську компанію в Одесі, був заступником голови Ради адвокатів Одеської області. У 2019 році увійшов у виборчий список партії Володимира Зеленського "Слуга народу".