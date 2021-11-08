Офіс президента засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка, - "Схеми"

Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище зникли із сайту Міністерства юстиції.

В Офісі президента відмовилися повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

В ОПУ письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування", передає Радіо Свобода.

Журналісти з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище зникли із сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Про це журналістам повідомила Тетяна Козаченко, яка з 2014 по 2016 роки працювала директоркою Департаменту з питань люстрації в Міністерстві юстиції України.

"Тепер жодних прізвищ немає, вони у звіті видалили всі прізвища людей, які займали посади. У мене є копія. Перший заступник міністра з 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, обіймав посаду, яка підпадає під заборони. 1164 дні, що перевищує термін, який передбачений законом, як тут зазначено, тобто, особа підпадає під люстрацію. Міністерство юстиції сховало частину інформації, видалили всі прізвища, але вона була у публічному доступі і була у багатьох людей", – розповіла Козаченко.

У Міністерстві юстиції у відповідь на запит журналістів повідомили, що прізвище Демченка, як і інших високопосадовців часів Януковича, із сайту прибрали через "скарги громадян".

"У 2020-му році перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО Демченко написав заяву, в якій зазначив, що не підпадає під люстраційне законодавство. Про це «Схемам» повідомили в Офісі президента. Але результати перевірки на люстрацію не надали. Зазначили, що документи переслали до РНБО. А там повідомили журналістам, що їх не мають", - йдеться у публікації.

Відповідно до закону "Про очищення влади" відповідальний за перевірку посадовця – керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Схеми" звернулися до нього із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка відносно Демченка і якими були її результати. Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже "довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування»".

Журналісти звернулись із проханням про коментар до Руслана Демченка. У РНБО відповіли, що "організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи".

Офіційно на посаду першого заступника секретаря РНБО рекомендував його керівник – Олексій Данілов. "Схеми" запитали секретаря РНБО про причини обрання саме кандидатури Демченка.

"Ви ж ставите провокативне запитання, на яке знаєте заздалегідь відповідь, – відповів Данілов. – Ви ж знаєте, де приймається рішення – це ж людина, яка очолює інституцію, яка призначається президентом".

Минулого тижня "Схеми" розповіли, що нинішній заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди". Тоді Демченко обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.