Перший віцеспікер хоче глибше зосередитися на реформі парламенту.

Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу".

Це пов’язано із бажанням політика глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера.

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

"Я хотів би сконцентруватися на роботі у Верховній Раді, продовженні парламентських реформ, на які мене делегувала партія, президент та український народ. Тому я ухвалив рішення звернутися до з'їзду політичної партії "Слуга народу" із заявою про складання повноважень голови політичної партії", - пояснив Корнієнко.

Політик додав, що невдовзі у Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу" на якому оберуть його "наступника або наступницю".

Нагадаємо, 19 жовтня Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради. Тоді він заявляв, що й надалі очолюватиме партію. За словами Корнієнка, партія створить "виконком" чи "президію" політради як "динамічний" орган. Передбачалося, що частину функцій, яку політик виконує як голова партії, делегують президії.

Раніше Корнієнко повідомив, що анонсований на листопад з'їзд партії може відбутися 20 або 27 листопада.

Нагадаємо, що останній з'їзд "Слуги народу" пройшов 13 березня.

На ньому було затверджено новий статут та нові керівні органи. Згідно зі змінами, у партії з'явилися політична рада і національна рада громад.