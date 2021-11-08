Росія збільшила добові обсяги транзиту газу через Україну до 89-90 млн кубометрів

Поки що транзит менший, ніж "Газпром" забронював і має оплатити.

Росія, яка на початку листопада різко скоротила транзит газу територією України, останніми днями його збільшила. Втім, він усе ще менший заброньованих 109 млн кубометрів на добу.

Про це повідомив директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Станом на 5 листопада газпромівські сховища у Європі заповнені лише на 24,6%. У той самий час рівень заповнення ПСГ у РФ найбільший з 2000 року. Чи буде збільшення постачання газу до Європи [з 8 листопада]? Наразі ми не отримували додаткових заявок на транзит. Більш того, транзит наразі менший (88 млн м3), ніж заброньовано та сплачується Газпромом (109 млн м3)", - написав Макогон у фейсбуку ввечері у неділю.

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що протягом останніх 10 днів надходження газу з російських газовимірювальних станцій "Суджа" і "Сохранівка" коливалось в діапазоні від 57,8 млн кубометрів до 109,2 млн кубометрів. З 4 листопада цей обсяг становив приблизно 89-90 млн кубометрів.

Раніше, 27 жовтня, "Газпром" на нараді у президента РФ Володимира Путіна повідомив про плани розпочати закачування в ПСГ Європи з 8 листопада (на цей момент "Газпром" планує завершити закачування до російських сховищ).