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Конгрес США вирішив обмежити перекази криптовалют без ідентифікації

Законодавці хочуть, щоб податкова знала про великі транзакції.

Конгрес США вирішив обмежити перекази криптовалют без ідентифікації
Фото: irs.gov

Палата представників Конгресу США на минулому тижні проголосувала за план розвитку інфраструктури країни на 1,2 трлн доларів. Проте, як повідомляє CoinDesk, він також містить потенційно важливі зміни для ринку криптовалют.

По-перше, законопроєкт розширює поняття "брокер" в цілях оподаткування. Представники криптоспільноти переживають, що під це визначення тепер будуть підпадати майнери, а також інші учасники ринку, які безпосередньо не займаються транзакціями.

Тим не менше, вони повинні будуть зобов'язані повідомляти про усі транзакції у відповідності з чинним податковим кодексом США.

Інше положення законопроекту вносить зміни в розділ 6050I американського податкового кодексу. Воно по суті зобов'язує отримувача переказів верифікувати особу відправника та його номер соціального страхування, якщо сума транзакції перевищує 10 тисяч доларів.

Більше того, протягом 15 днів про транзакцію потрібно повідомити в податкову службу. Порушення вимог розділу 6050I є кримінальним злочином, але їх застосування до криптовалют та інших цифрових активів, таких як NFT (невзаємозамінні токени), може виявитися проблематичним.

Видання пише, що американському мінфіну доведеться пояснити, як він планує інтерпретувати закон, і опублікувати рекомендації щодо того, які компанії та організації, мають його дотримуватися.

Інфраструктурний законопроєкт пройшов обидві палати Конгресу США і має бути підписаний президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що на початку жовтня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що не планує забороняти криптовалюти без ініціативи зі сторони Конгресу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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