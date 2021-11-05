Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ поповнив валютні резерви майже на мільярд доларів

Україна пройшла пік виплат за боргами і знову нарощує резерви.

НБУ поповнив валютні резерви майже на мільярд доларів
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк у жовтні поповнив валютні резерви майже на мільярд доларів. Станом на 1 листопада вони виросли до 29,654 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Збільшення резервів в основному було пов'язане з отриманням другого траншу макрофінансової допомоги від Європейської комісії (588,7 млн євро) та великою пропозицією на міжбанку, що дозволило НБУ викупити з ринку 702,6 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів, за оцінками НБУ, забезпечує фінансування 3,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів НБУ перебував на восьмирічному максимумі - 29,1 млрд доларів.

У серпні після отримання Україною антикризової допомоги від МВФ резерви збільшились до 31,6 млрд доларів, це був максимум з початку 2012 року.

Проте вже у вересні міжнародні резерви України скоротились майже на 3 млрд доларів через пікові виплати за боргами.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також