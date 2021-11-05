НБУ поповнив валютні резерви майже на мільярд доларів

Україна пройшла пік виплат за боргами і знову нарощує резерви.

Національний банк у жовтні поповнив валютні резерви майже на мільярд доларів. Станом на 1 листопада вони виросли до 29,654 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Збільшення резервів в основному було пов'язане з отриманням другого траншу макрофінансової допомоги від Європейської комісії (588,7 млн євро) та великою пропозицією на міжбанку, що дозволило НБУ викупити з ринку 702,6 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів, за оцінками НБУ, забезпечує фінансування 3,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів НБУ перебував на восьмирічному максимумі - 29,1 млрд доларів.

У серпні після отримання Україною антикризової допомоги від МВФ резерви збільшились до 31,6 млрд доларів, це був максимум з початку 2012 року.

Проте вже у вересні міжнародні резерви України скоротились майже на 3 млрд доларів через пікові виплати за боргами.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів.