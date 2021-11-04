ПриватБанк попередив, що в ніч на 7 листопада призупинить роботу всіх систем

У ніч з 6 на 7 листопада ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. У зв’язку із цим від 01:00 до 04:30 банк призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку, інформує пресслужба ПриватБанку.

"В ніч з 6 на 7 листопада 2021 року ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу для наших клієнтів. Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів комфортним та приносив задоволення", - сказано в повідомленні.

У банку наголошують, що технологічні роботи з оновлення процесингу пройдуть у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають.

Там додали, що на сьогодні процесинговий центр банку обробляє понад 70 000 карткових платежів щохвилини.

Нагадаємо, наприкінці червня клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою.