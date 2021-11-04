"Президентська" авіакомпанія отримала права на шість внутрішніх рейсів і два міжнародні

Нова українська авіакомпанія AirOcean Airlines отримала права на експлуатацію шести внутрішніх рейсів і двох міжнародних.

Про це йдеться в наказах Державної авіаційної служби" №1697, 1696, 1690 і 1689 "Про надання прав на експлуатацію повітряних ліній".

З 10 листопада на необмежений термін на регулярній основі Air Ocean Airlines дозволили літати за маршрутами: Чернівці - Київ - Чернівці, Київ - Львів - Київ, Запоріжжя - Київ - Запоріжжя, Львів - Харків - Львів, Львів - Дніпро - Львів (частота рейсів необмежена).

З 15 грудня на необмежений термін Air Ocean Airlines дозволили літати за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Київ (частота рейсів необмежена).

Крім того, Air Ocean Airlines отримала права для виконання регулярних міжнародних рейсів на маршруті Київ - Амман - Київ (двічі на тиждень, з 21 листопада на необмежений термін) і чартерних на маршруті Чернівці - Стамбул - Чернівці (чотири рази на тиждень, з 21 листопада 2021 року по 26 березня 2022 року).

Air Ocean Airlines - державна авіакомпанія, створена за розпорядженням Володимира Зеленського. Про перший рейс перевізника 30 жовтня повідомило ДП "Антонов". Рейс був здійснений у Харків, хоча квитки на нього не продають ні в аеропортах, ні на сайті перевізника.

Авіакомпанія працюватиме на літаках розробки ДП "Антонов". На сьогодні у флоті Air Ocean Airlines два літаки Ан-148. До кінця цього року має бути поставлено ще один літак, упродовж першого-другого кварталу 2022 року - ще три літаки. Загалом компанія планує експлуатувати до 10 літаків такого типу.