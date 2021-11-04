ЄБРР зберіг прогноз ВВП України на рівні 3,5% і попередив про ризики повільної вакцинації

Європейський банк реконструкції і розвитку зберіг прогноз зі зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,5%. Таке ж збільшення прогнозується на 2022 рік. Головними ризиками для економіки України в банку вважають повільні темпи вакцинації від COVID-19 та нестабільний прогрес у реформах.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР з посиланням на свіжий звіт про регіональні економічні перспективи.

"Тривалий локдаун на початку 2021 року призвів до падіння ВВП України на 2,2% у першому кварталі порівняно з першим кварталом минулого року, але вже у другому кварталі відбулося зростання на 5,7%. Цьому відновленню сприяло двозначне зростання обсягів споживання домогосподарств та інвестицій, а також потужне зростання цін на основну експортну продукцію, передусім зернові та залізну руду. Зростання експорту забезпечило профіцит поточного рахунку, що призвело до збільшення обсягів іноземної валюти та зміцнення гривні", - йдеться в коментарі ЄБРР.

Банк вважає, що економічне відновлення у другій половині року буде підкріплюватися рекордним урожаєм зернових в Україні та подальшою нормалізацією ділової діяльності.

Економічне зростання в Україні буде одним з найнижчих у регіоні.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд, який весною прогнозував Україні 4%-ве зростання ВВП у 2021 році, недавно переглянув свою оцінку та погіршив її до 3,5%.

Кабінет міністрів очікує зростання ВВП у 2021 році на 4,1%, а Національний банк - на 3,8%.