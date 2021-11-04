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Підприємство на Житомирщині незаконно під'єдналося до газопроводу і спричинило державі збитків на 47 млн гривень

Викрадений газ списували як "втрати" і включали до тарифу за транспортування для непромислових споживачів.

Підприємство на Житомирщині незаконно під'єдналося до газопроводу і спричинило державі збитків на 47 млн гривень
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України виявили несанкціоноване під’єднання одного з підприємств Житомирщини до газопроводу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередніми даними, зловмисники викрадали природний газ для опалення адміністративної будівлі та виробничих складів обласного підприємства. Незаконне підключення до газової магістралі завод-виробник здійснив під виглядом проведення робіт із благоустрою території. Завдані державі збитки фахівці оцінюють у 47 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

"Падіння тиску у газопроводі та аварійне блокування газопостачання як підприємства, так і осель мешканців мікрорайону, порушення герметичності й цілісності самої газової магістралі, ставило під загрозу стабільну діяльність критично важливої сфери життєзабезпечення і створювало передумови до аварійної ситуації з тяжкими наслідками", - наголосили в СБУ.

Непромислові споживачі газу в райцентрі, окрім того, що наражалися на небезпеку, ще й сплачували за тепло для підприємства, оскільки обсяги викраденого природного газу списували як "втрати" і включали до тарифу за транспортування природного газу.

Фото: ssu.gov.ua

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 292 Кримінального кодексу (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктів).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей справи, у тому числі вивчаються обставини незаконного підключення підприємства до газопроводу та уточнюються обсяги незаконно відібраного природного газу.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у жовтні вмісті Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.

Крім того, СБУ відкрила провадження проти "Харківгазу", який напередодні опалювального сезону відключив від газу ціле село.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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