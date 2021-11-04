СБУ ініціювала виключення з "чорного списку" артистів українського актора Томусяка, який потрапив туди помилково

Служба безпеки України ініціювала виключення українського актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики, повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зйомці російського пропагандистського фільму – "Солнцепек".

Прізвище Томусяка значилося серед учасників знімальної групи, тож він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що він не брав участі у зйомках.

"Відтак Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", – зазначили в повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сьогодні повідомив, що звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор потрапив у список людей, які загрожують Національній безпеці України.

Валентин Томусяк знімався, зокрема, в серіалі "Кріпосна", що виходив на 1+1. Сам актор у дописі в Facebook зазначив, що "не був в Росії, чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни".

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Особам з цього списку заборонено вʼїзд в Україну, а продукти за їх участі заборонені до трансляції.