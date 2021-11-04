Французький інститут проведе у Києві другий фестиваль цифрового мистецтва

12-14 листопада в Києві відбудеться другий французько-український фестиваль цифрового мистецтва та віртуальної реальності Novembre Numérique.

Фото: nnfestival.com.ua

Захід, організований Французьким інститутом в Україні, пройде в Довженко-Центрі.

Фестиваль Novembre Numérique (Цифровий Листопад) - це серія фестивалів цифрового мистецтва, котрі Французький інститут проводить у всьому світі. Україна, як країна зі спільнотою цифрових художників, що активно розвивається, приєдналася до цього руху минулого року.

Перший такий фестиваль в Україні було присвячено виключно творам віртуальної реальності. Цього року український Novembre Numérique поєднує у собі виставку цифрового мистецтва у форматах віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальностей, роботизованої скульптури та відео, а також публічну програму з лекціями та дискусіями.

У Музеї кіно Довженко-Центру глядачам покажуть 12 об’єктів: чотири французьких та два українських VR-роботи, три галереї у віртуальній реальності й одну виставку у доповненій реальності від V-Art. Ще дві роботичні скульптури будуть представлені відомим французьким художником Фаб’єном Зокко особисто.

Оскільки фестиваль проводиться в умовах пандемії, під час заходів буде діяти санітарний протокол. Наприклад, VR-шоломи будуть дезінфікувати після кожного користувача. Впускатимуть на фестиваль лише за умови пред’явлення сертифіката про вакцинацію або свіжого негативного результату тесту на коронавірус.