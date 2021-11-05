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​​ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію, вдвічі вищі від максимальних обмежень

Жоден лот не був реалізований.

​​ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію, вдвічі вищі від максимальних обмежень

На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) генерація енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова 3 та 4 листопада провела аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з початковими цінами, які більш ніж у два рази перевищують максимальні цінові обмеження.

Жоден лот не був реалізований, пише Монополіст.

"Ціна в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) склала 8755 грн/МВт-г, 8745 грн/МВт-г і 4345 грн/МВт-г. Ціна в Бурштинському енергоострові (БуОс), в якому працює ДТЕ Західенерго, склала 4450 грн/МВт-г", - сказано в повідомленні.

При цьому встановлена Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) гранична ціна в ОЕС з кінця липня становить 4000 грн/МВт-г, а в БуОс з початку жовтня - 2500 грн/МВт-г.

Нагадаємо, Україна переживає енергетичну кризу через нестачу вугілля на складах теплових електростанцій. Близько 70% електроенергії ТЕС, а також близько 80% енергетичного вугілля в країні виробляє група ДТЕК Ріната Ахметова.

Раніше "Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вирішила провести позапланові невиїзні перевірки п'яти генеруючих компаній: "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго", "Центренерго" та "Донбасенерго".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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