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Володимир Талашко звільнився з університету Карпенко-Карого через звинувачення у домаганнях

Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде.

Володимир Талашко звільнився з університету Карпенко-Карого через звинувачення у домаганнях
Володимир Талашко
Фото: twitter.com/konferenciartb

Радянський і український актор Владимир Талашко звільнився з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це повідомила у Facebook актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про сексуальні домагання з боку Талашка.

"Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка", - написала Муштей.

Вона зазначила, що адміністрація університету не зробила жодної спроби зв’язатися з нею та взяти контакти людей, які готові були свідчити проти Талашка. На її думку, в університеті демонструють "банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання". 

Нагадаємо, кілька колишніх абітурієнток і студенток кафедри режисури телебачення звинуватили викладача, народного артиста України Володимира Талашка в харасменті. Кілька історій оприлюднив сценарист Богдан Ірвін (Панкрухін).

Сам Талашко звинувачення у домаганнях відкидає. У керівництві університету також заявили, що не отримували від студенток ніяких звернень - ні письмових, ні усних.

Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало внутрішнє розслідування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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