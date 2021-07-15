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Рада зробила крок до введення електронної реєстрації місця проживання

Законопроєкт ухвалили у першому читанні.

Рада зробила крок до введення електронної реєстрації місця проживання
Фото: prosvit.net.ua

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні. 

У разі ухвалення документа у другому читанні місце проживання можна буде зареєструвати онлайн. Знадобиться лише 10 хвилин на реєстрацію та доба на опрацювання, повідомляє пресслужба парламенту.

Законопроєкт пропонує зробити зміну місця реєстрації декларативною (повідомною) - в "Дії" просто потрібно буде вказати адресу (для орендарів потрібна буде згода орендодавця).

Факт декларування місця проживання не буде підставою для набуття нею права володіння, користування та розпорядження житлом.

Військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які декларуватимуть місце проживання в електронній формі, також повинен відбуватися в електронній формі.

Нагадаємо, що поняття прописки в Україні не існує вже багато років. Ще у 2003 році Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" увів поняття "реєстрація місця проживання". Однак більшість людей все ще продовжують користуватися цим терміном, оскільки в реальному житті мало що змінилося із радянських часів.

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