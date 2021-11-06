У Миколаївській області зіткнулися два легкові автомобілі. У результаті аварії загинули три людини, з них дві дитини.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Служба порятунку отримала інформацію про аварію 6 листопада о 01:50.

ДТП сталася на автодорозі Одеса-Мелітополь поблизу с. Шевченкове Миколаївського району за участі автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101.

У результаті ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.

У салоні авто знаходилась родина з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей віком 5-ти та 3-х років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

37-річний керманич Chevrolet суттєво не травмувався.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, 1 листопада у дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.