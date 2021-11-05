Окупанти 5 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського бійця

Станом на 17:00 п’ятниці, 5 листопада, в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять обстрілів з боку незаконних російських збройних формувань.

Бойовики чотири рази застосували заборонене Мінськими угодами озброєння і поранили українського військового.

Як повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні, пораненого бійця госпіталізували. Стан його здоров’я - задовільний.

Сьогодні біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотене, Кримське та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лебединського українські позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора окупанти дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.