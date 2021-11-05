Фото: facebook.com/93OMBr

Жителі селища Старомар’ївка Донецької області, яке розташоване у "сірій" зоні, змогли отримати вугілля для опалення від організації Червоний Хрест. Окупанти протягом 1,5 місяця блокували міжнародним гуманітарним організаціям доступ до мешканців Старомар’ївки.

Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Фото: facebook.com/93OMBr

"Тоді робоча група Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України, а керівництво 93-ї бригади підтримало ініціативу та забезпечило групу охороною. Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, було пошкоджено будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти таки надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар’ївки вугілля для опалення", - зазначає пресслужба військової частини.

5 листопада в сусідньому Гранітному, яке підконтрольне українській владі, працювали представники Благодійного фонду "Карітас Волноваха".

Фото: facebook.com/93OMBr

"Сьогодні у нас були домашні візити. Ми відвідували лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Будемо надавати їм медичну допомогу, паливні брикети, а також планується грошова допомога. Окрім того, ми оцінюємо потреби місцевих мешканці, які потребують відновлення будинків після обстрілу. Будемо надавати допомогу і їм", - розповіла представниця фонду Марія Добракова.

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Фото: facebook.com/93OMBr

Вона зазначила, що мешканцям села Старомар’ївка, що у "сірій зоні", благодійна організація також планує надати продуктові набори і медичну допомогу.

Утім, наголошує Марія, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим.

"Якщо "Карітасу" дадуть можливість заїхати у Старомар’ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні - організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному. Ми працюємо з місцевою владою, "сіміками", військовими на рахунок безпеки. Можливо, будемо залучати волонтерів, які зможуть донести продукти до моста, а далі місцеві мають перенести їх через міст і розвести самостійно”, - наголосила Марія.

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала в ефірі "1+1" прокоментував поширювану окупантами інформацію про нібито захоплення українськими військами Старомар’ївки. Він пояснив, що українські солдати не могли без наказу займати населені пункти у "сірій зоні", а такого наказу не було.