На Донбасі загинув український військовий, ще двох поранено

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Від початку неділі, 7 листопада у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинув постріли ВОГ-17. Осколкову гранату кинули і поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 6 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.