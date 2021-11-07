На Донбасі загинув український військовий, ще двох поранено

Від початку неділі, 7 листопада у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинув постріли ВОГ-17. Осколкову гранату кинули і поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.
“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом суботи, 6 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.