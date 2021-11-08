Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим

6 листопада 38-річний чоловік на авто виїхав з Винників на Тернопіль.

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який зник 6 листопада, знайшли мертвим.

Про це увечері 7 листопада повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

"Він пішов у засвіти. На жаль. Деталей наразі немає", – написала вона у фейсбуці.

У пресслужбі поліції Львівщини підтвердили цю інформацію, проте більше деталей надавати поки що відмовилися, пише ZAXID.NET. Там зазначили, що на місці, де знайшли автомобіль та мертвого чоловіка, працюють слідчі, а більше інформації опублікують завтра зранку.

38-річного Юрія Сілецького оголосили в розшук 7 листопада. Напередодні він виїхав приблизно о 13:00 з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.

Юрій Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.