Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який зник 6 листопада, знайшли мертвим.
Про це увечері 7 листопада повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.
"Він пішов у засвіти. На жаль. Деталей наразі немає", – написала вона у фейсбуці.
У пресслужбі поліції Львівщини підтвердили цю інформацію, проте більше деталей надавати поки що відмовилися, пише ZAXID.NET. Там зазначили, що на місці, де знайшли автомобіль та мертвого чоловіка, працюють слідчі, а більше інформації опублікують завтра зранку.
38-річного Юрія Сілецького оголосили в розшук 7 листопада. Напередодні він виїхав приблизно о 13:00 з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.
Юрій Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.