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Російські найманці 14 разів порушили "тишу" на Донбасі

Один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Російські найманці 14 разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Макс Левин

Минулої доби, 7 листопада, в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими угодами озброєння.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двох поранено, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів. У районі Гнутового противник вів обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату зробив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного на Приазов'ї найманці застосували безпілотник і скинули постріл ВОГ-17. Позиції українських бійців біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів. Біля Новолуганського окупанти двічі обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Неподалік від Нижньотеплого та Пісків противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Золотого-4 найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – зазначається у зведенні.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Станом на 7:00 понеділка, 8 листопада, російські найманці "тишу" не порушували.

Як повідомляли, вчора на Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько з Яворова на Львівщині. З 2015 року він за контрактом служив у 24 ОМБр.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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