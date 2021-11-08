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Окупанти пошкодили газогін на Луганщині

Без газопостачання залишилося 773 абоненти у двох населених пунктах.

Окупанти пошкодили газогін на Луганщині
Фото: EPA/UPG

Унаслідок обстрілу з боку російських найманців пошкоджено газогін високого тиску поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області.

Про це повідомила пресслужба АТ "Луганськгаз".

"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз працівники компанії проводять обстеження газопроводу і встановлюють ступінь його пошкодження.

Як повідомляли, вчора російські найманці 14 разів порушили "тишу" на Донбасі. Унаслідок ворожих загинув головний сержант Віталій Павлисько з Яворова на Львівщині. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень і госпіталізовані.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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