Поліцейські Закарпаття припинили схему продажу підроблених тестів на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення, а продавцями - працівники вокзалу.

Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ, всього за 350 гривень, інформує обласна поліція.

"Такі дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут). Окрім цього наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність", - зазначають у поліції.

Встановлюються й всі інші причетні до злочину особи. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує. Щодо перевезень, відповідальність за поїздки без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники.