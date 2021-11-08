Українські кіберспортсмени NAVI перемогли на Major-турнірі у Стокгольмі

Президент Володимир Зеленський привітав команду українських кіберспортсменів Natus Vincere (NAVI) з перемогою на турнірі у Стокгольмі.

"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб NatusVincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох!" – написав президент у Twitter.

Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб @natusvincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох! pic.twitter.com/sVP5Iawthx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2021

Турнір PGL Major Stockholm 2021 проходив у Стокгольмі з 26 жовтня до 7 листопада, а його призовий фонд склав $2 млн.

У фінальному поєдинку NAVI обіграли G2 Esports з рахунком 2:0, забравши головний приp – $1 млн. Другим фіналістам дісталися $300 тис. Для Natus Vincere це перше чемпіонство у CS:GO.

Зазначимо, що попередні два роки турніри PGL Major проходили онлайн та офлайн без глядачів через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, в липні минулого року засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами купив готель "Дніпро" у Києві. Кохановський тоді обіцяв перетворити "Дніпро" на перший готель в світі, який повністю підготований для кіберспортивних заходів.