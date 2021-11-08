Кабмін вирішив ліквідувати Академію зовнішньої розвідки

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 листопада вирішив ліквідувати Академію зовнішньої розвідки України.

Про це сказано в розпорядженні №1407.

Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Академія зовнішньої розвідки (до 2019 року - Інститут Служби зовнішньої розвідки України) було створено в 2007 році на базі Інституту підготовки кадрів зовнішньої розвідки, який було виділено зі складу Національної академії СБУ.

Вона готувала фахівців за ступенем вищої освіти "магістр" та "доктор філософії" за спеціальністю "Національна безпека", а також займалась перепідготовкою та підвищенням кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

Нагадаємо, що у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки, призначивши на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього Національний інститут стратегічних досліджень.