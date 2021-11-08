​У Чернівцях скажена білка покусала людей у парку, кілька вулиць на карантині

У Чернівцях кілька вулиць перебувають на карантині через білку, яка покусала двох людей у парку імені Шевченка. У тварини виявили сказ.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"У білки, яка на передодні покусала двох людей, виявили сказ. Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Через карантин здійснять такі заходи:

обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;

проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір)

Зазначається, що сама тварина загинула. Постраждалі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

Нагадаємо, у вересні в Луцьку оголошували карантин через амброзію та американського білого метелика.