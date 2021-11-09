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Поліція відсторонила від роботи понад 400 невакцинованих працівників

Близько 95% працівників Нацполіції вакциновано.

Поліція відсторонила від роботи понад 400 невакцинованих працівників
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Національна поліція України відсторонила від роботи 405 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників", - поінформував він.

Клименко зазначив, що у Нацполіції на COVID-19 хворіє 2 500 осіб. Близько 95% працівників відомства вакциновано.

Нагадаємо, вчора невакцинованих освітян і чиновників почали відсторонювати від роботи. Їм не виплачуватимуть зарплати і лікарняні.

Сьогодні МОЗ запровадило обов'язкову вакцинацію для соцпрацівників і співробітників стратегічно важливих підприємств. У людей є місяць на те, щоб зробити щеплення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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